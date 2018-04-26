СМИ назвали дату возвращения Азнавура во Францию

93-летний французский шансонье Шарль Азнавур вернется во Францию в четверг, 26 апреля, после госпитализации перед концертом в Петербурге. Об этом сообщает газета Parisien.

Эти сведения газете предоставила пресс-секретарь артиста Винсанс Старк. Она отметила, что у певца возникли проблемы с почками.

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Ранее сообщалось, что Азнавура госпитализировали в Петербурге.

«Уважаемые зрители, концерт Шарля Азнавура переносится на 9 апреля 2019 года по состоянию здоровья артиста», — сообщалось на сайте Большого концертного зала «Октябрьский», где 25 апреля 2018 года должен был пройти концерт французского исполнителя.