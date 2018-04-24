Тарантино и Ди Каприо раскрыли детали своего нового фильма о Мэнсоне

Режиссер Квентин Тарантино и актер Леонардо Ди Каприо на СинемаКоне в Лас-Вегасе рассказали о фильме «Однажды в Голливуде», сообщает The Hollywood Reporter.

Тарантино пообещал, что фильм о преступнике и главе секты Чарльзе Мэнсоне выйдет в августе 2019 года и будет «самым близким к «Криминальному чтиву» из всего, что он снял.

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В картине также снимется Брэд Питт, и на актерский дуэт Питта и Ди Каприо Тарантино возлагает большие надежды. «Это будет самая восхитительная звездная работа со времен Пола Ньюмана и Роберта Редфорда», — уверен режиссер. По его словам, действие картины развернется в Лос-Анджелесе шестидесятых. «Это пока большой секрет, но «Однажды в Голливуде» разворачивается в 1969 году, на подъеме контркультуры, революции хиппи, в момент зарождения нового Голливуда. Улица за улицей, квартал за кварталом мы превратим Лос-Анджелес в Голливуд 1969-го», — сказал Тарантино.

Ди Каприо, в свою очередь, не мог сдержать радости по поводу участия в проекте. «Я очень воодушевлен предстоящей работой с Брэдом Питтом», — признался актер, добавив, что ему очень понравился сценарий фильма, который он может сравнить с мюзиклом «Поющие под дождем».

Ранее стало известно, что Брэд Питт и Леонардо ДиКаприо сыграют главные роли в новом фильме Квентина Тарантино — истории о Голливуде конца 60-х, о хиппи и об убийстве жены Романа Полански.