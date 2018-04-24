В Москве прощаются с Ниной Дорошиной

На Другой сцене театра «Современник» проходит прощание с народной артисткой России Ниной Дорошиной, передает корреспондент «Газеты.Ru». Попрощаться с актрисой пришли ее родные, друзья и коллеги. Похоронят Дорошину на Пятницком кладбище.

Известная по роли Надежды в фильме «Любовь и голуби» артистка скончалась у себя дома в ночь на 21 апреля в возрасте 83 лет. Причиной смерти стала остановка сердца.

Артистка дебютировала в «Современнике» в 1958 году. Через год она была принята в труппу театра, где и проработала до конца своей жизни. Одной из самых известных работ Дорошиной на экране стала роль Надежды в фильме Владимира Меньшова «Любовь и голуби», сыгранная уже на исходе ее кинематографической карьеры.