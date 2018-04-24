СМИ: семья Принса подала в суд на его больницу за неправильное лечение

Семья американского певца Принса подала в суд на больницу Иллинойса, где артист лечился за неделю до своей смерти. Об этом сообщает Star Tribune.

По мнению наследников певца, при оказывании ему помощи были нарушены необходимые стандарты. Самолет Принса экстренно сел в аэропорту Иллинойса. Певцу требовалась помощь из-за передозировки опиатами.

Ранее сообщалось, что в США не смогли найти виновных в смерти Принса. Певец скончалсяhttps://www.gazeta.ru/culture/news/2016/10/26/n_9261011.shtml 21 апреля 2016 года.