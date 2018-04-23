«Тренер» возглавил российский прокат

Бокс-офис российского кинопроката по итогам уикэнда возглавила спортивная драма Данилы Козловского «Тренер», пишет «Бюллетень кинопрокатчика».

По предварительным неофициальным данным, «Тренер» собрал около 310–313 млн руб. на территории России. Для сравнения, вышедший 5 лет назад спортивный фильм Николая Лебедева «Легенда №17» за дебютный уикэнд собрал 241 млн руб. А вот картина Олега Трофима о фигурном катании «Лед» в этом году стартовала с 451 млн руб.

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Всего в минувшие выходные российский кинопрокат собрал 600 млн руб.

Известно, что режиссерский дебют Данилы Козловского «Тренер» закроет российские программы Московского международного кинофестиваля.