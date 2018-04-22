Нину Дорошину похоронят на Пятницком кладбище

Народная артистка России Нина Дорошина будет похоронена на Пятницком кладбище в Москве, передает РИА «Новости» со ссылкой на театр «Современник», где работала актриса.

«Прощание с Ниной Михайловной состоится 24 апреля на Другой сцене театра «Современник» на Чистопрудном бульваре. Начало панихиды с 11 часов. Затем в 14.00 пройдет отпевание в храме Живоначальной Троицы на Пятницком кладбище, там будет похоронена Нина Михайловна рядом со своими родными», — сказал представитель театра.

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Нина Дорошина скончалась 21 апреля в Москве на 84-м году жизни. За день до смерти актрисе вызывали Скорую помощь из-за болей в груди, однако она отказалась пройти госпитализацию.

Также стало известно, что за последний месяц бригада скорой помощи четырежды приезжала к актрисе Нине Дорошиной, однако она отказывалась от госпитализации.