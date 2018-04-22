Стали известны подробности смерти Нины Дорошиной

За последний месяц бригада скорой помощи четырежды приезжала к актрисе Нине Дорошиной, однако она отказывалась от госпитализации, сообщает РЕН ТВ.

Первые жалобы на сердце Дорошина высказала врачам еще 18 марта. В тот день у нее подскочило давление и медики сделали ей укол.

Реклама

Также сообщается, что за день до смерти Нина Дорошина дала свое последнее интервью.

«Я взрослый, больной человек. Взрослый. Столько лет, что, естественно, бывает плохо с сердцем. Я лежала в больнице. Все нормально, все в порядке. Я жива, здорова. Дома», — сказала актриса.

Нина Дорошина скончалась 21 апреля в Москве на 84-м году жизни. За день до смерти актрисе вызывали Скорую помощь из-за болей в груди, однако она отказалась пройти госпитализацию.