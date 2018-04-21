Стала известна причина смерти Нины Дорошиной

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Народная артистка РСФСР актриса Нина Дорошина скончалась от остановки сердца. Об этом сообщается на сайте театра «Современник».

«Умерла в ночь с 20 на 21 апреля, у себя дома от остановки сердца», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что актриса Нина Дорошина скончалась в Москве на 84-м году жизни.

Дорошина была наиболее известна по роли Надежды в фильме Владимира Меньшова «Любовь и голуби». Также она играла в фильмах «Человек родился», «Первый эшелон», «Неповторимая весна», «По семейным обстоятельствам» и других. С 1959 года Дорошина работала в театре «Современник».