Кобзон раскритиковал отказ во въезде в США артистам Большого театра

Первый зампред комитета Госдумы по культуре, певец Иосиф Кобзон прокомментировал отказ США в выдаче виз приме-балерине Большого театра Ольге Смирновой и первому солисту Якопо Тисси. Об этом сообщает RT.

«Бороться с этим бесполезно, потому что это мракобесие. Они уже не знают, что дальше делать. Мечутся, как загнанный в угол зверь. Уничтожают культуру, интеллектуальную собственность. И никто не знает, к чему это приведёт», — заявил Кобзон.

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Ранее Министерство иностранных дел России прокомментировало отказ во въезде в США членам балетной труппы Большого театра.

19 апреля стало известно, что двум членам балетной труппы Большого театра было отказано во въезде в США: приме-балерине Ольге Смирновой и первому солисту Якопо Тисси.