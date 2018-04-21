МИД России отреагировал на невыдачу артистам Большого театра виз США

Министерство иностранных дел России прокомментировало отказ во въезде в США членам балетной труппы Большого театра. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«До такого не доходило даже во времена «холодной войны». Наоборот, искусство, в том числе балет, всегда помогало лучше узнать и понять друг друга, растапливать лед недоверия, снижать напряженность в межгосударственных отношениях. Гастроли отечественных творческих коллективов, в том числе, конечно, Большого театра, считающегося во всем мире «визитной карточкой» нашей страны, неизменно находили самый теплый отклик широкой американской публики», — говорится в сообщении.

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В ведомстве также отметили, что «влиятельные силы США, озабоченные тем, как бы посильнее надавить на Россию, не останавливаются ни перед чем. Более того, вообще стремятся отгородить американцев от россиян визовой стеной, о чем мы уже говорили, сделать поездки наших граждан в США практически невозможными».

Ранее сообщалось, что двум членам балетной труппы Большого театра было отказано во въезде в США: приме-балерине Ольге Смирновой и первому солисту Якопо Тисси.