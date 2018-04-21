Актрису из «Тайн Смолвиля» задержали по подозрению в работорговле

Актрису Элисон Мак, известную по сериалу «Тайны Смолвиля» задержали по подозрению в работорговле, сообщает People.

Согласно заявлению офиса прокурора восточного района Нью-Йорка, Мак обвиняется в торговле сексуальными услугами, сговоре с целью торговли людьми и принуждении к труду.

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Максимальное наказание, которое грозит актрисе по всем статьям обвинения — 15 лет тюремного заключения. Обвинения против девушки были выдвинуты в связи с ее причастностью к группе самопомощи Nxivm, которую один из ее участников описал как «культ». Соучредитель Nxivm также был обвинен в торговле людьми.

Ранее сообщалось, что звезда сериала «Доктор Хаус» американская актриса Шарлин Йи обвинила рок-музыканта Мэрилина Мэнсона в сексуальных домогательствах.