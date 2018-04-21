Стал известен победитель «Голос.Дети»

Победителем проекта «Голос.Дети» стал 12-летний Рутгер Гарехт из команды певицы Пелагеи.

Гарехт выступил с песней «Офицеры». Его соперниками в суперфинале стали Анастасия Гладилина, исполнившая «Я тебя никогда не забуду», и София Федорова с песней «На десерт».

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Тем не менее 12-летнему исполнителю удалось набрать большинство зрительских голосов. Для его наставницы Пелагии эта победа стала первой в всех проектах «Голос», в которых она принимала участие.

Подробнее о финале «Голос.Дети» читайте в материале «Газеты.Ru».