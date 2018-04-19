Умер актер из фильма «На игле»

Скончался британский диджей, теле- и радиоведущий, актер Дейл Уинтон, сообщает «Би-би-си» со ссылкой на агента Уинтона.

Уинтону было 62 года. Причины смерти актера не называются. «Мы знаем, что эта ужасная потеря заденет многих, но просим уважать частную жизнь семьи в это скорбное время», — просит агент.

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В 1996 году Уинтон сыграл одну из ролей в ставшем впоследствии новой классикой фильме Дэнни Бойла «На игле» по одноименному роману Ирвина Уэлша. В Великобритании он наиболее известен как ведущий именной телепередачи Dale's Supermarket Sweep.

Ранее режиссер «На игле» Дэнни Бойл подтвердил работу над новой лентой об агенте 007 Джеймсе Бонде.