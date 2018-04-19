В США не пустили приму-балерину Большого театра

Двум членам балетной труппы Большого театра было отказано во въезде в США: приме-балерине Ольге Смирновой и первому солисту Якопо Тисси, пишет Page Six.

«Я не понимаю. У нас есть версия, что причиной всему политика. Конечно, так думать — это рефлекс, но других причин, кроме того факта, что они русские, я не вижу», — делится Линда Морс, председатель международного танцевального конкурса Youth America Grand Prix , где должны были выступить Смирнова и Тисси.

Артистам, которые должны были танцевать 23 апреля в нью-йоркском Линкольн-центре, не дали рабочую визу. Об этом министерство внутренней безопасности США сообщило у себя на сайте, уточнив, что решение было принято еще 10 апреля. Теперь представители площадки переживают, что ответные меры от Москвы могут быть суровыми.