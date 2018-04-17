Названы фильмы открытия и закрытия российских программ ММКФ

Драма режиссера Сарика Андреасяна «Непрощенный» с Дмитрием Нагиевым в главной роли откроет российские программы на 40-м Международном московском кинофестивале (ММКФ), сообщает агентство «Москва» со ссылкой на худрука российских программ ММКФ Ирину Павлову.

«Фильм-открытие наших российских программ, это не просто фильм, требующий внимания зрителя, это еще и абсолютная мировая премьера — я имею в виду фильм режиссера Сарика Андреасяна «Непрощенный», — рассказала Павлова. Байопик об архитекторе Виталии Калоеве, потерявшем в авиакатастрофе свою семью, покажут 20 апреля.

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Также на фестивале будут показаны фильмы «Селфи» Николая Хомерики, «Движение вверх» Антона Мегердичева, «Лед» Олега Трофимова. Закроет российские программы дебютная картина актера и режиссера Данилы Козловского о футболе «Тренер».

Информационный показ лучших отечественных фильмов — «Российские программы 40-го ММКФ» — пройдет с 20 по 25 апреля в Центральном доме кинематографистов.

Московский международный кинофестиваль будет проходить в столице с 19 по 26 апреля. Ранее сообщалось, что в жюри смотра войдет актриса Настасья Кински.