Каннский фестиваль может простить Ларса фон Триера

Датскому режиссеру Ларсу вон Триеру могут наконец простить неудачную шутку на Каннском кинофестивале 2011 года, сообщает портал ScreenDaily.

Семь лет назад во время пресс-конференции на Каннском кинофестивале Ларс фон Триер неудачно пошутил о том, что симпатизирует Адольфу Гитлеру и сам якобы является нацистом. Несмотря на извинения, неуклюже пошутившего режиссера объявили персоной нон грата на всемирно известном киносмотре.

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Однако теперь оргкомитет фестиваля может сменить гнев на милость. В новом интервью гендиректор смотра Тьерри Фремо рассказал, что зрителей ждут «свежие добавления в лайнап». Как утверждают осведомленные источники, одним из этих «добавлений», скорее всего, будет фильм Триера «Дом, который построил Джек», который отборочная комиссия посмотрела на прошлой неделе.

До запрета на участие в Каннском фестивале Триер девять раз становился его номинантом, взял «Золотую пальмовую ветвь» за фильм «Танцующая в темноте» в 2000 году и гран-при жюри за «Рассекая волны» в 1996 году.

Ранее сообщалось, что российский режиссер Андрей Звягинцев вошел в жюри Каннского кинофестиваля.