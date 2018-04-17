Жена Владимира Этуша отреагировала на сообщения о его госпитализации

Супруга народного артиста СССР Владимира Этуша у себя в фейсбуке прокомментировала информацию о его госпитализации.

По словам Елены Этуш, «новость» застала ее с мужем дома. «Сидим дома на диване с бокалом просекко в руке, читаем СМИ и ржем в голос», — пишет Елена, цитируя новостные материалы, в которых сказано, что «Этуш ощутил шумы в сердце». «Я уже не знаю, плакать или смеяться», — резюмирует жена 95-летнего актера.

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Пост Елена Этуш сопроводила фотографией супруга, показывающего в объектив «фигу».

Ранее супруге народного артиста России Александра Панкратова-Черного Юлии Монаховой также пришлось прокомментировать сообщения о госпитализации своего мужа.