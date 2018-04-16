Кендрик Ламар получил «Пулитцера»

Рэпер Кендрик Ламар за альбом «DAMN» получил Пулитцеровскую премию. Об этом сообщается в твиттере премии.

По мнению жюри, данный альбом отражает сложность афро-американской жизни.

Они также отметили лирическое содержание музыки Ламара. И сочетание хип-хопа, рэпа, джаза, соула, фанка, поэзии и африканских звуков в его песнях.

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Как сообщает Associated Press, впервые неклассическая или джазовая работа, выиграла данную награду.

Ранее Кендрик Ламар стал лауреатом музыкальной премии Brit Awards.

Рэпер стал победителем в номинации «Лучший международный исполнитель».