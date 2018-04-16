Бывшему главбуху «Седьмой студии» продлили арест

Басманный суд Москвы продлил домашний арест бывшему главбуху «Седьмой студии» Нине Масляевой до 23 мая. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Ходатайство следствия о продлении срока домашнего ареста до 23 мая удовлетворить, продлить домашний арест на 1 месяц и 4 суток», — заявила судья Юлия Сафина.

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Как отмечается, Масляевой были предъявлены обвинения в окончательной редакции, а следствие входит в завершающую стадию.

При этом адвокат главбуха и она сама в ходе судебного заседания не приняли участие в прениях, оставив решение о продлении ареста полностью на усмотрение суда.

Ранее сообщалось, что следствие попросило продлить арест режиссеру Кириллу Серебренникову.