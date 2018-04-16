Российские музеи и театры установили рекорд посещаемости

Российские театры и музеи в 2017 году установили рекорд по посещаемости, пишет РИА «Новости» со ссылкой на сообщение вице-премьера Ольги Голодец на итоговой коллегии Минкультуры.

По словам Голодец, в прошлом году в российских театрах число посетителей составило 40 млн человек, и это число — абсолютный рекорд. «Это говорит о том, что мы выдерживаем правильную линию, чтобы к нам пришли зрители», — отметила Голодец. Музеи за прошлый год посетило также рекордное число человек — 125 млн посетителей.

Накануне в Москве прошла церемония вручения театральной премии «Золотая маска». В частности, жюри награды присудило сейчас содержащемуся под домашним арестом режиссеру Кириллу Серебренникову «Золотую маску» за «лучшую работу режиссера в опере».