Эд Ширан сыграет в комедии о Beatles

27-летний британский музыкант Эд Ширан сыграет в новой музыкальной комедии Дэнни Бойла, сообщает The Telegraph.

Ширан не только появится на экране, но и напишет музыку для фильма. Сюжет картины будет строиться вокруг уличного музыканта, который обнаруживает, что он единственный в мире помнит песни Beatles. Скорее всего, картина будет называться All You Need is Love («Все, что тебе нужно — любовь») — по названию одной из песен Beatles.

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«Все, к чему прикасается Эд, превращается в золото. Если кто и сможет заставить песни Beatles звучать лучше, то только он», — поделился с изданием источник, близкий к продюсерской компании Working Title, занимающейся производством фильма.

Ширан — большой фанат Beatles, у него есть гитара, подаренная участником группы сэром Полом Маккартни. Знаком ему и мир кино: в прошлом году музыкант снялся в эпизоде «Игры престолов» и появлялся еще в нескольких телепроектах.

Ранее стало известно, что Эд Ширан вместе с другими звездами поучаствует в записи двойного альбома для Элтона Джона.