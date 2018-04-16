Названы главные ошибки москвичей в «Тотальном диктанте — 2018»

Больше всего ошибок участники «Тотального диктанта» в Москве допустили в словах «чересчур», «струганый» и «палисадник», пишет агентство «Москва» со ссылкой на координатора акции Марию Ровинскую.

«Почему-то очень по-разному писали слово «чересчур»: «через чур», «через-чур» тоже было», — поделилась Ровинская, добавив, что также среди распространенных ошибок было слово «струганные» вместо «струганые», «полесадник» вместо «палисадник».

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Ежегодная образовательная акция «Тотальный диктант» прошла 14 апреля на 365 площадках Москвы, писали диктант более 20 тыс. человек. Автором текста «Тотального диктанта-2018» стала писательница Гузель Яхина.

Впервые «Тотальный диктант» прошел в 2004 году в Новосибирске. В разные годы авторами текстов становились писатели Борис Стругацкий, Дмитрий Быков, Захар Прилепин, Дина Рубина, Алексей Иванов и другие.