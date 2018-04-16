«Рэмпейдж» стал лидером российского проката 12-15 апреля

Фантастический боевик Брэда Пейтона «Рэмпейдж» стал лидером проката в России и СНГ, сообщает Kinobusiness.com со ссылкой на неофициальную и предварительную информацию.

По данным за уикенд с 12 по 15 апреля, картина заработала 182 млн руб. Вторую строчку занимает «Тихое место» (122,1 млн руб.).

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На третьей позиции находится «Гоголь. Вий». Картина собрала 98,9 млн руб., ее общие сборы составили 380,2 млн руб.

Далее следуют «Первому игроку приготовиться» (57,2 млн руб., общие сборы — 664,9 млн руб.) и «Кролик Питер» (23,8 млн руб., общие сборы — 533,5 млн руб.).

Ранее сообщалось, что «Рэмпейдж» дебютировал в российском прокате хуже других премьер весны.