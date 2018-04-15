Серебренников стал лауреатом «Золотой маски»

Режиссер Кирилл Серебренников, который в данный момент находится под домашним арестом, стал лауреатом театральной премии «Золотая маска» в номинации «Лучшая работа режиссера в опере» за постановку «Чаадский», передает РИА «Новости».

Торжественная церемония награждения лауреатов театральной премии «Золотая маска» проходит в воскресенье на Новой сцене Большого театра. Жюри награды присудило Кириллу Серебренникову «Золотую маску» за «лучшую работу режиссера в опере».

Реклама

Театральные деятели и гости вечера приветствовали решение жюри продолжительными аплодисментами.

На открытии торжественной церемонии награждения директор театральной премии «Золотая Маска» Мария Ревякина высказалась в поддержку Кирилла Серебренникова, Софьи Апфельбаум, Алексея Малобродского и Юрия Итина, которые являются фигурантами уголовного дела о хищении.