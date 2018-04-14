Умер Милош Форман
Режиссер Милош Форман умер в США в возрасте 86 лет, передает The Hollywood Reporter. Информацию подтвердил его менеджер Деннис Аспланд.
О смерти режиссера чешскому изданию Novinky также сообщила его жена.
«Его уход был спокойным, и он все время был окружен его семьей и его ближайшими друзьями», — рассказала она.
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Форман был двукратным обладателем «Оскара» за лучшую режиссуру, имел три Золотых Глобуса и премии BAFTA.
Постановщик таких фильмов как «Пролетая над гнездом кукушки», «Амадей», «Человек на Луне», «Вальмон» и другие.
Форман был женат трижды, у него четверо детей.