Бритни Спирс удостоена ЛГБТ-премии

Накануне в Лос-Анджелесе прошла 29-я церемония вручения ЛГБТ-премии GLAAD Media Awards, пишет Deadline.

Лауреатами премии ежегодно становятся звезды, помогающие в борьбе за равенство прав и положительную презентацию в медиа сексуальных меньшинств.

Всего в этом году награды получили 12 знаменитостей и проектов. Среди них сериал «Это мы», певица Бритни Спирс, фильм «Фантастическая женщина» и комикс «Черная пантера: Мир Ваканды».

В разные годы премию GLAAD получали сменившая пол режиссер «Матрицы» Лилли Вачовски, певица Дженнифер Лопес и актриса Шарлиз Терон.