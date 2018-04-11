Умер лидер группы The Overtones

Лидер британской группы The Overtones Тимми Матли скончался в возрасте 36 лет. Об этом пишет The Guardian.

По данным издания, ранее у Матли был диагностирован рак кожи третьей степени.

Как отмечается, он не появлялся с группой в рождественском туре 2016 года, но вернулся на сцену в июле 2017 года.

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Однако, представитель музыкальной группы заявил, что обстоятельства смерти музыканта пока неизвестны.

В мае Матли собирался прыгнуть с парашютом в рамках благотворительной кампании в поддержку больницы Royal Marsden, где ему обеспечили передовое лечение.

В официальном твиттере The Overtones подтвердили информацию о смерти певца.