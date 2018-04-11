«Аль-Каида» могла позаимствовать идею теракта 11 сентября в «Звездных войнах»

В интервью изданию Variety писательница Маргарет Этвуд выдвинула необычное предположение относительно теракта 11 сентября 2001 года в США. Автор «Рассказа служанки» уверена, что идею направить самолет в башни-близнецы террористическая организация «Аль-Каида» (запрещена на территории России) позаимствовала в космической киносаге «Звездные войны».

Этвуд вспомнила, что в 2000 году состоялась премьера оперы по «Рассказу служанки», начинавшаяся роликом со взрывами узнаваемых объектов, в том числе башен-близнецов. «Но не из моей оперы они почерпнули эту идею, а из «Звездных войн», — пояснила писательница. Она уточнила, что действительно верит, что унесшие 3000 жизней теракты были вдохновлены этим фильмом.

Реклама

«Помните первый фильм? Два парня на самолете врезаются в середину чего-то и взрывают это? Разница одна: в «Звездных войнах» они улепетывают», — вспоминает Этвуд эпизод, в котором Люк Скайуокер врезается на космолете в Звезду смерти.

Ранее сериал по роману Маргарет Этвуд «Рассказ служанки» был номинирован на премию BAFTA в категории «Лучший международный проект».