Apple снимет сериал по трилогии Азимова «Основание»

Компания Apple снимет телесериал по научно-фантастической трилогии Айзека Азимова «Основание», сообщает Deadline.

Проектом займется студия Skydance Television, прошлым летом заключившая соглашение с владельцами авторских прав на произведения Азимова. Книги, вдохновившие создателей «Звездных войн» и не только», для телеэкрана адаптируют сценаристы Дэвид Гойер и Джош Фридман. Они выступят исполнительными продюсерами и шоураннерами проекта.

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«Основание» началось с серии коротких рассказов, опубликованных в 1942 году. Позже изначальная трилогия, в 1966 году удостоенная специальной премии «Хьюго» за «лучшую фантастическую серию всех времен», увеличилась до семикнижия.

Действие «Основания» разворачивается в альтернативной Вселенной — Галактической Империи, где люди живут на различных планетах Млечного пути. Главный герой серии — психоисторик Гэри Селдон, предсказавший крах Империи и решивший основать Вторую Империю.

Попытки экранизировать «Основание» предпринимались неоднократно, за сценарий брались, в частности, специалисты телеканала HBO, но он так и не был взят в производство.

Ранее сообщалось, что Терминатора в новом продолжении научно-фантастической кинофраншизы может сыграть мексиканский актер.