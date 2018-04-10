Названо место прощания с актрисой Волчковой

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В пресс-службе «Школы современной пьесы» сообщили, что прощание с Анжеликой Волчковой пройдет в театре во вторник 10 апреля, передает РИА «Новости».

«Прощание с Анжеликой Волчковой состоится в театре с 15.00 до 18.00. На следующий день, 11 апреля, по решению родных она будет похоронена у себя на родине в Пензе», — сказала пресс-атташе «Школы» Раиса Матряшина.

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В день похорон в театре будет идти спектакль «Шинель/Пальто», посвященный памяти Волчковой — в этой постановке она сыграла свою последнюю роль.

Ранее сообщалось, что ведущая актриса театра «Школа современной пьесы», заслуженная артистка России Анжелика Волчкова скончалась после продолжительной болезни.

«В Пасхальную ночь ушла из жизни Анжелика Волчкова – ведущая актриса театра «Школа современной пьесы», заслуженная артистка России. Она была очень молода и очень талантлива. Необыкновенно красива и столь же умна. Она была добра, полна любви и света. Анжелика… Ты носила ангельское имя и была настоящим ангелом», — отметили на сайте театра.