Скончался художник-кинетист, создатель «гравицапы» Николай Колейчук

Ректор ГИТИС Григорий Заславский на своей странице в Facebook сообщил о смерти художника Николая Колейчука.

«Не стало Вячеслава Колейчука, выдающегося российского художника-кинетиста, умевшего своими работами создавать поражавшие всех иллюзии пространства, оптические фокусы...», — написал Заславский.

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Николай Колейчук создавал арт-объекты в виде движущихся установок, работал с оптической и звуковой иллюзией, коллажами. Так, он создал гравицапу и другие вымышленные предметы для фильма Георгия Данелии «Кин-дза-дза» (1986), есть среди его работ и предназначенные для театра — так, вместе с Валерием Фокиным он делал декорации для «Превращения» в театре «Сатирикон».

«Каждый, кто видел этот спектакль, помнит, как фантастически преображалась конструкция дома Замзы, за какие-то считанные секунды делая большого взрослого человека крошечным насекомым», — делится Григорий Заславский.

Николаю Колейчуку было 76 лет. В 1965-1967 годах он был участником группы художников «Движение». После работал в Центральном НИИ теории и истории архитектуры, Всесоюзном НИИ технической эстетики (ВНИИТЭ). Занимался преподавательской деятельностью.