Саудовская Аравия впервые станет участницей Каннского кинофестиваля

Саудовская Аравия представит на Каннском кинофестивале несколько короткометражек и будет сотрудничать с Францией при создании национальных оперы и оркестра, сообщает газета Parisien.

В рамках визита наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана во Францию состоялась встреча министров культуры Франции и Саудовской Аравии. По итогам беседы министр культуры Саудовской Аравии Авад бен Салех аль-Авад заявил: «Мы очень рады, что удалось достигнуть договоренности с министром культуры Франсуазой Ниссен об официально участии в Каннском кинофестивале».

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Сама Франсуаза Ниссен рассказала, что Франция поможет Саудовской Аравии в создании собственных оркестра и оперы. Оперный театр будет построен в городе Джидда в западной части Саудовской Аравии.

Ранее компания Netflix пригрозила организаторам Каннского кинофестиваля отозвать свои фильмы от участия в официальной программе.