Минкульт обеспокоен возможными антироссийскими акциями на Венецианской биеннале

Министерство культуры поручило комиссару павильона России на Венецианской биеннале современного искусства в 2018 году уделить особое внимание содержанию художественных произведений из-за сложной международной ситуации, пишет РИА «Новости» со ссылкой на заявление первого замминистра культуры страны Владимира Аристархова.

Аристархов объяснил просьбу министерства сложной международной ситуацией. «Просьба уделить особое внимание тому, чтобы на биеннале не было антироссийских выступлений, акций, произведений. Особое внимание тому, что там будет происходить. Поскольку ситуация сложная, мы получаем ориентировки от МИДа об особой бдительности. Это отдельное пожелание», — поделился Аристархов.

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