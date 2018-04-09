Скончался озвучивший героев «Утиных историй» и «Винни-Пуха» актер Чак МакКанн

В Калифорнии скончался 83-летний комик, актер кино и озвучки Чак МакКанн, сообщает CBS.

Как рассказал агент МакКанна Эдвард Лоцци, причиной смерти стала хроническая сердечная недостаточность.

Голосом Чака МакКанна говорили дворецкий Дакворт — постоянный герой мультсериала Disney «Утиные истории» — и Хефф Слонопотам, персонаж «Новых приключений Винни-Пуха». МакКанн также снимался в сериалах «Маленький домик в прериях», «Бонанца» и «Коломбо».

В мае 2016 года на 97-м году жизни скончался актер Алан Янг, озвучивший Скруджа Макдака в «Утиных историях».