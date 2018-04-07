Козловского призвали следить за словами

Актер и режиссер Данила Козловский как публичный человек должен быть аккуратнее в высказываниях, чтобы не стать изгоем. С таким заявлением выступил зампред комиссии Общественной палаты России по вопросам развития культуры и сохранению духовного наследия Денис Кирис, передает РИА «Новости».

Ранее в интервью порталу Sports.ru о новом фильме «Тренер» Козловский заявил, что тяжело переживает негативную реакцию на трейлер картины. По его словам, на Западе положительно отнеслись к его работе, а в России «пишут столько гадостей, что порой теряешься».

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Кирис, комментируя слова актера, отметил, что каждый публичный человек должен быть очень осторожен в своих суждениях и комментариях, «потому что можно в одну секунду превратиться в изгоя».

«Невозможно понять, что там было у человека в душе… Творческие люди, когда их начинают критиковать — это болезненный момент для них на самом деле, но надо все-таки стоически [такое] воспринимать. Сколько зрителей, столько и мнений, невозможно, чтобы все было на ура, всегда будет критика. Но публичный человек всегда должен следить за своими словами», — заключил он.

Тем не менее среди публичных личностей Козловского поддержал режиссер Алексей Учитель, а также актер Михаил Пореченков.