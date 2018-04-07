Учитель заступился за Козловского после его слов о «злобе и хамстве» россиян

Российский кинорежиссер Алексей Учитель заступился за актера Данилу Козловского, который заявил, что в России «сплошная ненависть и хамство», сообщает НСН.

«Я считаю, что он правильно отзывается. Потому что он говорил не о зрителях. Он говорит о тех, как я считаю, довольно беспочвенных заявлениях людей, непонимающих, что такое киноиндустрия. Мне кажется, что о России он не говорил ничего», — заявил Учитель.

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Он также подчеркнул, что по трейлеру нельзя судить о фильме.

«Это всего лишь в лучшем случае двухминутное сложение кадров, сделанное по желанию прокатчиков. Поэтому никогда трейлер не может в полной мере отразить, что будет в фильме. Критиковать его бессмысленно, только когда картина выйдет на экраны, тогда можно что-то сказать», — пояснил Учитель.

Ранее певец Юрий Лоза прокомментировал заявление актера Данилы Козловского о «злобе и хамстве россиян».