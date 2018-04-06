Лоза ответил Козловскому на слова о «злобе и хамстве» россиян

Певец Юрий Лоза прокомментировал заявление актера Данилы Козловского о «злобе и хамстве россиян», сообщает ФАН.

«А злобный или не злобный человек, который в Лас-Вегасе из окошка расстрелял 57 человек?. А те ребята, которые взрывы совершают в Европе? Злобные? Ну а что ж он ерунду-то болтает? Почему россияне только злобные? А что, латыши, эстонцы не такие?», — завил Лоза.

Реклама

По мнению певца, Данила Козловский как человек творческий должен быть готов к тому, что не все, что он делает, понравится публике.

«Тем более, он выступает, как режиссер. Тем более, он вторгся в такую сферу, как футбол! Попробуйте сказать фанату, что его команда играла плохо. Фанатские разборки вне логики. В некоторых случаях люди руководствуются чистыми эмоциями», — добавил он.

Кроме того, Лоза предложил Козловскому сравнить себя с другими известными людьми, подвергавшимися критике, такими как Пастернак и Булгаков.

Данила Козловский представил трейлер своего нового фильма «Тренер», где он выступает одновременно продюсером, режиссером, сценаристом и исполнителем главной роли. Трейлер получил в основном негативную реакцию российской публики.

Козловский отметил, что «дерьмо летит либо в сторону российского футбола, либо в меня». Он добавил, что в России «сплошная ненависть и хамство».