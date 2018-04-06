Заммэра Москвы поддержал экранизацию романа Пелевина «Ампир V» с Оксимироном

Московская кинокомиссия под председательством заммэра Москвы Леонида Печатникова поддержала съемки шести картин, среди которых лента Виктора Гинзбурга «Ампир V» по одноименному роману Виктора Пелевина, сообщает портал KinoBusiness.

Сюжет «Ампира V» разворачивается в альтернативной Москве. Главные роли исполнили Павел Табаков, Вера Алентова, Юрий Стоянов и рэп-музыкант Оксимирон. Съемки картины, которую критики называют одной из самых ожидаемых в этом году, должны проходить на Новом Арбате и Кутузовском проспекте, а также в особняках Чертковых и Морозовых.

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«У нас есть поручение мэра Москвы Сергея Собянина сделать город дружелюбным для кинематографистов. В первую очередь стоит задача снизить административные барьеры при организации съемок, сократить сроки согласований, упростить процедуры, снизить затраты по аренде городских объектов», — подчеркнул на заседании Печатников.

Также комиссия поддержала фильм «Француз» Андрея Смирнова, картину «Дети» Алены Званцовой, «Один день Ивана Денисовича» Глеба Панфилова, ленты «Ван Клиберн» Чада Хэртигана и «Выжившая» Андрея Соколова. Процесс согласования съемок в столице с Москино планируется начать в ближайшее время.