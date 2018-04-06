«Конечную» в российском кинопрокате назвали «Конченой»

Новый триллер Вона Стайна, который на английском языке называется Terminal («Конечная станция»), выйдет в российском прокате под названием «Конченая», сообщает прокатчик «Централ Партнершип» на своей странице «ВКонтакте».

«Смотрите новый трейлер неонуара «Конченая» с Марго Робби, Саймоном Пеггом, Мэттью Льюисом и Майком Майерсом в главных ролях. Фильм окунет вас в опасный мир английского криминала. В центре истории — роковая особа Энни, предстающая в разных амплуа», — обещает прокатчик, предлагая зрителям хэштег для соцсетей #КонченаяВКино.

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В СМИ и блогах любители кино предполагают, что оригинальный выбор российского названия связан с тем, что название «Конечная» люди все равно читают «с ошибкой».

Российская премьера «Конченой» состоится 17 мая. Ранее другой фильм с Марго Робби также удостаивался подобного «брутального» названия в российском прокате — фильм о тяжелой жизни американской фигуристки Тони Хардинг I, Tonya («Я, Тоня») сначала был заявлен как «Ледяная стерва», но после название сменили на «Тоня против всех».