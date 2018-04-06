CBS Films приобрела права на книгу «о войне Путина против Америки»

Компания CBS Films приобрела права на книгу «Русская рулетка: история о войне Путина против Америки и избрании Дональда Трампа» двух американских журналистов Майкла Изикоффа и Дэвида Корна. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

По данным издания, сделка была согласована компанией Hotchkiss & Associates от имени агентства Ross Yoon.

Реклама

Как отмечается, Ник Уэкслер выступит продюсером в проекте CBS, который будет создан на основе «Русской рулетки». Авторы книги также поучаствуют в данном проекте.

Ранее экс-координатор Белого дома по вопросам кибербезопасности Майкл Дэниел заявил, что летом 2016 года команда бывшего американского президента Барака Обамы подготовила масштабную кибероперацию против СМИ в России. Об этом он сообщил авторам книги «Русская рулетка: история о войне Путина против Америки и избрании Дональда Трампа».