В «Смешариках» появился новый герой

Новый персонаж полнометражного мульфильма «Смешарики. Дежавю» заговорит голосом актёра театра и кино Павла Деревянко, сообщает пресс-служба проекта.

Комедийный мультфильм расскажет о путешествиях смешариков о времен, они встретятся с динозаврами и ковбоями, а одним из новых персонажей станет агент Крот — злодей и юморист. «Агент Крот отчасти похож на меня, такой же трепетный и с большим рвением относящийся к своей работе, тем более, что это его первое дело. Он был стажером и вдруг стал агентом. В какой-то момент Кроту показалось, что он может стать лучшим работником месяца. Когда всё пошло не так, мой герой, конечно, совершенно выходит из себя, злится, устраивает истерику. В общем, практически как я», — рассказывает Деревянко.

Анимационный фильм станет третьим полнометражным проектом авторов мультсериала «Смешарики». В прокат «Смешарики. Дежавю» выйдут 26 апреля.