Стивен Спилберг готов сделать Индиану Джонса женщиной

В интервью изданию The Sun режиссер Стивен Спилберг поделился желанием пригласить женщину на роль Индианы Джонса. «В таком случае просто пришлось бы назвать ее Джоан, и ничего страшного в этом нет», — сказал Спилберг.

71-летний режиссер рассказал, что с детства был окружен сильными женщинами: мать Лея растила его и троих сестер одна, потому что отец-инженер редко бывал дома. «Мама была сильной. У нее был свой голос, очень сильное мнение. Я счастливчик, потому что на меня оказали влияние женщины, некоторых из которых я безумно любил — моя мама и моя жена», — сказал Спилберг, имея в виду свою вторую супругу Кейт Кэпшоу, на которой женат с 1991 года.

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Съемки пятого фильма киносерии о приключениях Индианы Джонса начнутся в апреле следующего года. Это будет последний фильм, в котором главную роль сыграет Харрисон Форд. «Но, конечно, история продолжится», — пообещал Стивен Спилберг.

Ранее на этой неделе стало известно, что новый фильм Стивена Спилберга «Первому игроку приготовиться» возглавил российский прокат. В марте этого года Спилберг сообщил, что его следующей картиной будет продолжение киносаги о храбром археологе и искателе приключений Индиане Джонсе.