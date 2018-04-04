Режиссер Джаник Файзиев прокомментировал новость о своей госпитализации

Режиссер и актер Джаник Файзиев не госпитализирован, сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на пресс-службу киностудии «Кит».

«Поясняем, что новость о госпитализации не соответствует действительности: Джаник пребывает в добром здравии и находится на своем рабочем месте», — отмечают в киностудии, где Файзиев является гендиректором. По словам представителей Файзиева, режиссер следит за процессом пост-продакшена нового фильма студии — хоррора «Русалка. Озеро мертвых».

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Ранее в СМИ появился ряд публикаций о госпитализации актера в реанимацию Первой Градской больницы.

Джаник Файзиев известен по картинам «Легенда о Коловрате», «Август. Восьмого» и «Турецкий гамбит».