Переживший стрельбу в «Батаклане» рок-музыкант извинился перед протестующими против оружия

Фронтмен американской рок-группы Eagles of Death Metal Джесси Хьюз извинился перед подростками, выжившими в школьной стрельбе в Паркленде и организовавшими в США акции протеста «Марш за наши жизни» за усиление контроля в оружейной сфере.

Музыкант, который известен своей симпатией к оружию, сам мог стать жертвой стрелка во время теракта в театре «Батаклан» в Париже в 2015 году. Однако на прошлой неделе он раскритиковал активистов «Марша», предположив, что они используют смерти друзей ради собственной выгоды, что он считает «жалким и отвратительным». Свои посты в Instagram с этими высказываниями Хьюз после обрушившейся на него критики от пользователей соцсетей удалил, а сейчас опубликовал видеообращение, в котором извинился перед друзьями жертв парклендского стрелка.

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«Я искренне прошу прощения. Я не хотел никому причинить боль или вред. Как тот, кто видел, как в чьих-то друзей стреляют, как убивают чьих-то любимых, я мог бы подойти к вопросу более зрело и ответственно. Я этого не сделал и облажался» — признал Джесси Хьюз.

В феврале подросток застрелил 17 человек в одной из школ Паркленда (Флорида). В конце марта в США прошли акции за ужесточение оружейного законодательства.

В серии терактов в Париже 13 ноября 2015 года — на стадионе, в театре «Батаклан» и еще нескольких точках города — погибли около 130 человек. Eagles Of Death Metal как раз выступали в «Батаклане» с концертом. В конце прошлого года фильм о трагедии на концерте был снят с эфира французского телеканала France 2 из-за многочисленных протестов со стороны родственников жертв.