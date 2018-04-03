Режиссер «28 панфиловцев» представит на ММКФ новый фильм «Танки»

Кадр из фильма «28 панфиловцев» (2016) Libyan Palette Studios

Режиссер военной киноленты «28 панфиловцев» Ким Дружинин покажет свой новый фильм «Танки» вне конкурса на 40-м Московском международном кинофестивале (ММКФ), сообщает Министерство культуры.

Премьера «Танков» состоится 21 апреля. Картина сделана по мотивам реальных событий и приурочена к 120-летию со дня рождения Михаила Кошкина — конструктора танка Т-34. Самого Кошкина сыграет звезда «Бумера» и «Брестской крепости» Андрей Мерзликин.

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Как рассказал сопродюсер фильма Олег Антипов, события картины разворачиваются в 1940 году, когда Советский Союз жил в ожидании войны. «Конструктор Михаил Кошкин создал новые инновационные танки и отправился на них в секретный танкопробег из Харькова в Москву. Зритель увидит, что участникам экспедиции придется сражаться не только с бездорожьем…», — поделился Антипов.

26 апреля «Танки» выйдут в широкий российский прокат. ММКФ пройдет в столице 19–26 апреля, ранее сообщалось, что почетным гостем фестиваля станет звезда фильма «Такси» Сами Насери.