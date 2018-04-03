Режиссер «28 панфиловцев» представит на ММКФ новый фильм «Танки»

Режиссер военной киноленты «28 панфиловцев» Ким Дружинин покажет свой новый фильм «Танки» вне конкурса на 40-м Московском международном кинофестивале (ММКФ), сообщает Министерство культуры.

Премьера «Танков» состоится 21 апреля. Картина сделана по мотивам реальных событий и приурочена к 120-летию со дня рождения Михаила Кошкина — конструктора танка Т-34. Самого Кошкина сыграет звезда «Бумера» и «Брестской крепости» Андрей Мерзликин.

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Как рассказал сопродюсер фильма Олег Антипов, события картины разворачиваются в 1940 году, когда Советский Союз жил в ожидании войны. «Конструктор Михаил Кошкин создал новые инновационные танки и отправился на них в секретный танкопробег из Харькова в Москву. Зритель увидит, что участникам экспедиции придется сражаться не только с бездорожьем…», — поделился Антипов.

26 апреля «Танки» выйдут в широкий российский прокат. ММКФ пройдет в столице 19–26 апреля, ранее сообщалось, что почетным гостем фестиваля станет звезда фильма «Такси» Сами Насери.