Куросава снимет кино в Узбекистане

Японский режиссер Киеси Куросава будет снимать свой новый фильм в Узбекистане и сейчас подыскивает подходящие локации, сообщает Hollywood Reporter. Съемки начнутся в мае.

Рабочее название картины — «На край света». В основу сюжета картины ляжет история ведущей реалити-шоу о путешествиях, приехавшей на съемки в Узбекистан.

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«Я сниму фильм в сердце Шелкового пути с любимой командой и на очень личную тему. «На край света» не похож на другие мои фильмы, это сразу несколько мечт, которые воплотятся в жизнь», — обещает Куросава.

Японско-узбекский проект приурочен к 25-летию отношений двух стран и 70-й годовщине ташкентского Большого театра имени Алишера Навои, который японские военнопленные помогали достраивать после Второй мировой войны.

Режиссер Киеси Куросава — однофамилец знаменитого японского кинорежиссера Акиры Куросавы. Он снимает фильмы ужасов («Пульс», 2001) и драмы («Токийская соната», 2008).