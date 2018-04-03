DJ Smash встретился со своим предполагаемым обидчиком

Музыкант Андрей Ширман (Dj Smash) прошел очную ставку с подозреваемым по делу о своем избиении, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на адвоката музыканта Евгения Васева.

Васев также рассказал, что во время беседы в Перми бывший депутат, мастер спорта по рукопашному бою Александр Телепнев продолжал отрицать свою вину, но DJ Smash от своих показаний не отказался — он указывает на Александра Телепнева и его спутника Сергея Ванкевича, как на напавших на него людей.

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Подозреваемый в избиении Ширмана экс-депутат заксобрания Пермского края Александр Телепнев был помещен в изолятор временного содержания на прошлой неделе. 30 марта суд принял решение освободить Телепнева из зала суда под залог 200 тыс. руб.

Диджея и продюсера Ширмана избили у пермского ночного клуба «Дом культуры» ночью 10 февраля. Он был госпитализирован в московскую клинику с переломами лица, закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга.