Премьера «Возвращения в Простоквашино» состоялась в соцсетях

Премьерная серия мультфильма «Возвращение в Простоквашино» уже доступна пользователям соцсетей «Одноклассники», «Вконтакте» и сайта Кино Mail.Ru, сообщает пресс-служба киностудии «Союзмультфильм». На этих платформах будут опубликованы для бесплатного просмотра и другие серии «Возвращения в Простоквашино».

В продолжении культового советского мультсериала пса Шарика озвучил музыкант Гарик Сукачев, почтальона Печкина — актер Иван Охлобыстин, маму дяди Федора — актриса Юлия Меньшова. Дядю Федора озвучил юный актер Алексей Онежен. Кот Матроскин, как и сообщалось ранее, заговорил голосом Антона Табакова.

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Пользователям «Вконтакте» с выходом второй серии будут доступны стикеры с героями мультфильма, а пользователям «Одноклассников» — маски персонажей в приложении OK Live.

Премьера мультфильма «Трое из Простоквашино» по сценарию Эдуарда Успенского состоялась 40 лет назад — в 1978 году. Серия мультфильмов рассказывает о приключениях городского мальчика дяди Федора, его друзей и семьи в деревне.