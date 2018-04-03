Юрий Сапрыкин запустил онлайн-проект о русской литературе «Полка»

Журналист и культуролог Юрий Сапрыкин запустил онлайн-проект «Полка», в котором, как пишет «Афиша», собрал самые важные книги русской литературы от «Слова о полку Игореве» до девяностых годов.

В «Полку» вошли выдержки из истории литературы, литературоведческие разборы, интересные факты о главных русских книгах. Вместе с Сапрыкиным над проектом работали поэт, переводчик и литературный критик Лев Оборин и книжный обозреватель Елена Макеенко. Авторы подчеркивают, что «Полка» — проект не для школьников. «Я бы сказал, что это скорее пособие для заинтересованного читателя и для практик медленного чтения особо значимых текстов. Такие читатели, безусловно, есть и среди школьников, но их, мягко говоря, не сто процентов», — объясняет Сапрыкин.

Всего на «Полку» попало 108 произведений. Впервые «Полка» была анонсирована в феврале 2017 года.