Фанаты «Звездных войн» просят Disney утвердить Мерил Стрип на роль принцессы Леи

Мерил Стрип, великая американская актриса, трижды лауреат премии «Оскар» Melinda Sue Gordon

Поклонники космической киносаги «Звездные войны» запустили онлайн-петицию, в которой обращаются к компаниям Disney и LucasFilm, а также лично к президенту LucasFilm president Кэтлин Кеннеди и режиссеру Джей Джей Абрамсу. В обращении фанаты предлагают замену скончавшейся зимой 2016 года звезду киносерии актрисе Кэрри Фишер, которая в «Звездных войнах» играла принцессу Лею.

На роль Леи в IX эпизоде «Звездных войн» авторы петиции предлагают 68-летнюю Мерил Стрип, описывая ее как идеального кандидата и называя величайшей актрисой своего поколения.

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«У нее три статуэтки «Оскар» и двадцать номинаций, ее достижения в кино всеми признаны. Помимо этого, она дружила с Кэрри Фишер и играла в фильме по ее сценарию «Открытки с края бездны», — объясняют свой выбор фанаты.

У петиции уже почти 9 тыс. голосов. Ее активно распространяют в соцсетях, но комментариев от официальных представителей Disney и LucasFilm пока не поступало.

Кэрри Фишер играла роли принцессу Лею Органы в «Звездных войнах» с 1977 года. Актриса скончалась от сердечного приступа в возрасте 60 лет 27 декабря 2016 года.